Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü

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Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Şerafettin Çetinbağ (65), hayatını kaybetti.

Kaza, Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Şerafettin Çetinbağ'a çarptı. Çetinbağ, çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Çetinbağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şerafettin Çetinbağ'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-01-06 12:11:56



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