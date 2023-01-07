Gaziantep'te otomobilin öğrenci servisine çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, otomobilin servis midibüsüne çarptığı kazada yaralanan Abdurrahman El Şeyh (27), hayatını kaybetti. El Şeyh´in ölümüyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Kaza, 5 Ocak günü sabah saatlerinde, Gaziantep-Kilis yolunun 12'nci kilometresindeki Beşgöz kavşağında meydana geldi. Osman Muhammet İsa yönetimindeki 79 MA 3222 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkmak isteyen Nadir Böş'ün (66) kullandığı 47 DF 143 plakalı öğrenci servis midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, refüje devrildi. Kazada Abdullah Nacar (24) öldü, aynı otomobildeki Abdurrahman El Şeyh yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahman El Şeyh, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. El Şeyh de bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Abdurrahman El Şeyh'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-01-07 11:38:32



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