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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2´si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde 4'üncü Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Abidin Alıcı yönetimindeki 27 S 3156 plakalı servis minibüsü ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AEE 233 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servis minibüsü ve otomobilde bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralılardan 2´sinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü

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-Kaza alanından görüntü

-Yaralıların ambulansla sevk edilmesi

-Kaza yerinde polislerin müdahalesi

Genel ve detay görüntülerDHA-Gündem Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-01-09 01:04:54



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