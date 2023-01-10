Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te polisin FETÖ'ye yönelik operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, 6 şüpheliyi tespit etti. Terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 6 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-01-10 13:04:34



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