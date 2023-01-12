Boş arazide ölü bulunan Egemen'in cenazesi teslim alındı

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Ahmet ATMACAKadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, boş arazide tabancayla vurulmuş bulunan Egemen Dağdeviren'in (35) cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

Olay, gece Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi Park yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, boş arazide yerde hareketsiz yatan Egemen Dağdeviren'i görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Dağdeviren'in hayatını kaybettiği tespit edildi. İnşaatlarda çalıştığı öğrenilen, 3 çocuk babası Dağdeviren'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Dağdeviren'in ölümüyle ilgili şüpheli veya şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Kadir Güneş

2023-01-12 14:04:29



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