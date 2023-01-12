Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada şoför asli kusurlu sayıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada şoför asli kusurlu sayıldı

DHA

Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada şoför asli kusurlu sayıldı


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te yolcu otobüsünün neden olduğu, aralarında gazeteci, itfaiye personeli ve sağlıkçılarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili adli tıp raporu hazırlandı. Raporda, otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, asli kusurlu sayıldı.
Gaziantep-Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde, 20 Ağustos'ta kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşıp, dere yatağına devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de yardım için bölgede durdu. İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında olduğu kişilerin kurtarma çalışmaları sırasında, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı 'Özel Diyarbakır' turizm firmasına ait yolcu otobüsü, zikzaklar çizerek devrildikten sonra yan yatıp, sürüklendi. Metrelerce sürüklenen otobüs, emniyet şeridindeki itfaiye aracı ile ambulans ve kurtarma çalışmalarına katılanlara çarptı. Kazada sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden, itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat, Mehmet Bozkurt, İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver´in de aralarında olduğu 16 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Hız limiti saatte 130 kilometre olarak tespit edilen otobüsün şoförü Abdülkadir Memiş tutuklandı.
RAPOR HAZIRLANDI
Nizip Ağır Ceza Mahkemesi´nin talebi üzerine, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi´nce hazırlanan rapor, 7 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak olan otobüs şoförü tutuklu sanık Abdulkadir Memiş hakkında açılan dava dosyasına sunuldu. Hukuk profesörü ve mühendislerin yer aldığı heyetin hazırladığı raporda, sürücü Abdulkadir Memiş'in olay mahalline geldiğinde aracının hakimiyetini kaybedip frene bastığı, sağa doğru yönelerek su kanalına girdiği, daha sonra sola doğru direksiyonu kırarak aracını yola döndürdüğü, yol üzerinde zikzak çizerek ilerlediği sırada aracının hakimiyetini tamamen kaybedip aracı sağ yanına devirerek olay mahallinde bulunan ambulans ve itfaiye araçlarına çarptığı belirtildi.
İLK FREN İZİYLE DURDUĞU MESAFE 387 METRE, YAĞ AKINTISI GÖRÜLMEMİŞ
Raporda otobüsün ilk fren iziyle durduğu nokta arasında 387 metre mesafenin olduğuna işaret edildi. Yol kenarında herhangi bir yağ akıntısının görülmediği ve yol kenarına duba konulduğunun tespit edildiğine yer verildi. Sanık Abdulkadir Memiş'in mahal şartlarının üzerinde bir hızla dikkatsiz ve tedbirsizce seyrini sürdürmesi neticesi sevk ve idare hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek davaya konu kazanın meydana gelmesine sebebiyet verdiğine dikkat çekilen raporda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile asli derecede kusurlu olduğu belirtildi.
Raporda şu ifadelere yer verildi:
"Her ne kadar sanık sürücü ifadesinde 20-30 metre kala önündeki araçları gördüğünü, yolda uyarı levhası ve reflektör bulunmadığını iddia etmiş ise de otobüsün yol kenarındaki araçların 291 metre gerisinden frenle başladığı, tanık beyanlarının da dikkate alındığında sanık sürücünün gündüz vakti görüşün açık olduğu mahallede, ilerisinde emniyet şeridi üzerinde tepe lambaları yanar duraklamakta olan ambulansların, itfaiye araçlarının ve bu araçların gerisinde bulunan uyarıcı trafik levhasının ve dubalarının varlığını dikkate alıp, hız azaltıp kontrollü bir şekilde bu mahalle yaklaşıp, bu mahalden daha önce sorunsuz bir şekilde geçerek seyirlerini sürdüren diğer araç sürücüleri gibi kontrollü bir şekilde mahalden geçerek seyrine devam etmesi gerekirken bu hususlara riayet etmeyip mahal şartlarının üzerinde bir hızla dikkatsiz ve tedbirsizce, yola gereken dikkatini vermeden seyrini sürdürmesi neticesi sevk ve idaresi hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek, davaya konu kazanın meydana gelmesine sebebiyet verdiği kanaatine heyetimizce varılmış olup kazanın meydana gelmesinde daha önce meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için olay mahallinde bulunan araç sürücülerinin ve ilk kazaya karışan araç sürücüsünü ve yolcusunu kurtarmak için olay mahallinde bulunan araç sürücülerinin ve önlem almış mahalde yaya olarak bulunanların bir kusurunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Sanık sürücü Abdulkadir Memiş'in mahal şartlarının üzerinde bir hızla dikkatsiz ve tedbirsizce seyrini sürdürmesi neticesi sevk ve idare hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek davaya konu kazanın meydana gelmesine sebebiyet verdiği olayda, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile asli derecede kusurludur."DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2023-01-12 16:08:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir" paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir" ...
(Görüntülü) BOŞ ARAZİDE ÖLÜ BULUNAN EGEMEN&#039;İN CENAZESİ TESLİM ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOŞ ARAZİDE ÖLÜ BULUNAN EGEMEN'İN ...
Boş arazide ölü bulunan Egemen'in cenazesi teslim alındı
YEREL HABERLER Boş arazide ölü bulunan Egemen'in cenazesi teslim ...
Gaziantep'te kundaklama iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kundaklama iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep'in ihracatı genç sanayicileriyle yükseliyor
YEREL HABERLER Gaziantep'in ihracatı genç sanayicileriyle yükseliyor
Güneydoğu'dan 3,5 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı
YEREL HABERLER Güneydoğu'dan 3,5 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ...
Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazaya ilişkin adli tıp raporu hazırlandı:
YEREL HABERLER Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazaya ilişkin adli ...
Hububat ve bakliyat sektöründen 216 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat
YEREL HABERLER Hububat ve bakliyat sektöründen 216 ülke, özerk ve ...
(Görüntülü)KIZ ÖĞRENCİLER, OKULDA BAKLAVA ÜRETİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)KIZ ÖĞRENCİLER, OKULDA BAKLAVA ÜRETİYOR
Kız öğrenciler, okulda baklava üretiyor
YEREL HABERLER Kız öğrenciler, okulda baklava üretiyor
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep´te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu
YEREL HABERLER Gaziantep´te boş arazide kurşunlanmış ceset bulundu
Gaziantep'te arazide ölü bulunan kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te arazide ölü bulunan kişinin cenazesi ...
Gaziantep'te arazide erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Gaziantep'te arazide erkek cesedi bulundu
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ...
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te silah ticareti ve kaçakçılık iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te silah ticareti ve kaçakçılık iddiasıyla ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE, 8 DİLENCİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE, 8 DİLENCİ YAKALANDI
Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
YEREL HABERLER Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza ...
Gaziantep'te dilencilere yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te dilencilere yönelik operasyonda 8 kişi ...
Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 6 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.