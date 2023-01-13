Egemen'i borç- alacak meselesinden husumetlileri öldürmüş

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Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, boş arazide tabancayla vurulmuş bulunan Egemen Dağdeviren'in (35), borçalacak meselesinden husumetlileri S.T., K.K. ve Y.T. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Ocak akşamı, Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi Park yakınlarında meydana geldi. Boş arazide yerde hareketsiz yatan Egemen Dağdeviren'i görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, inşaatlarda çalıştığı öğrenilen, 3 çocuk babası Dağdeviren'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Dağdeviren'in ölümüyle ilgili şüpheli veya şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Egemen Dağdeviren´in olay günü görüştüğü kişiler ve gittiği adresler incelemeye alındı. Teknik takip ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelemelerinin ardından Dağdeviren´in, aralarında borçalacak nedeniyle husumet olan S.T., K.K. ve Y.T. ile görüştüğü saptandı. Dağdeviren´in, 3 şüpheli tarafından tabancayla vurulduğu belirlendi. S.T., K.K. ve Y.T., gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş

2023-01-13 12:11:17



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