Gaziantep'te motosikletle kapkaç yapan 2 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te yolda yürüyen kişinin cep telefonunu alıp kaçan motosikletli 2 kişi, güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 5 Ocak günü bir kişinin cep telefonunun motosikletli şüpheliler tarafından kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı. Olay bölgesindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin R.K. ve A.Y. olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA
2023-01-13 13:51:51
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