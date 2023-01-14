Şehit uzman çavuş Kurt, törenle memleketine uğurlandı

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Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)FIRAT Kalkanı Harekatı bölgesinde, teröristlerin üs bölgesine taciz atışı sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un (34) cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketi Mersin´e uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri´ne (TSK) ait üs bölgesine, dün akşam, teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Kurt için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi´nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 6´ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5´inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osman, kaymakamlar, kurum müdürleri ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Selçuk Kurt´un Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin ardından memleketi Mersin´e gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2023-01-14 11:02:47



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