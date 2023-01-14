Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'e geldi

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) Fenerbahçe kafilesi yarın oynanacak olan Gaziantep DK maçı için özel uçakla Gaziantep´e geldi.
Süper Lig´in 19´uncu hafta mücadelesi için kente gelen Fenerbahçe kafilesini havalimanında çok sayıfa sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Sevgi gösterisi ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Teknik Direktör Jorge Jesus ve futbolculara çiçek hediye etti.
Meşale yakan taraftarlar sarı-lacivertli oyuncularla fotoğraflar da çektirdi. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular maç saatini beklemek üzere konaklayacakları otele gitti.SAMET AKAYDIN İLK KEZ MAÇ KAFİLESİNE DAHİL EDİLDİ
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Samet Akaydın, ilk kez bir maç kafilesinde yer aldı. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Samet Akaydın, teknik direktör Jorge Jesus tarafından Gaziantep FK maçının kafilesine dahil edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Futbolcuların gelişi
Taraftarların fotoğraf çektirmesi
Jesus'a çiçek verilmesi
Genel ve detaylar
DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA
2023-01-14 18:42:40
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