Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-2

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Hasan KIRMIZITAŞ Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Olguncan, Cem Özbay

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 85 Hanousek), Merkel (Dk. 85 Furkan Soyalp), Jevtovic, Markovic (Dk. 80 Veliu), Sagal, Maxim, Figueiredo

FENERBAHÇE:Altay Bayındır Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Alioski (Dk. 80 Serdar Dursun), Crespo (Dk. 82 Arda Güler), Arao, Emre Mor (Dk. 67 Rossi), Mert Hakan Yandaş (Dk. Lincoln Henrique), Batshuayi (Dk. 67 King), Valencia

GOLLER: Dk. 54 Kitsiou (Gaziantep FK), Dk. 8 ve Dk. 90+1 Valencia (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 70 Sagal (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Maxim, Djilobodji, Jevtovic (Gaziantep FK), Emre Mor, Szalai, Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 90+1'inci dakikalarda Enner Valencia kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 54'üncü dakikada Kitsiou'dan geldi. Gaziantep FK'da Sagal, 70'inci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

8´inci dakikada sağ kanatan başlayan Fenerbahçe atağında Crespo´nun uzun topunda ceza sahası içerisinde Ertuğrul´un ters vuruşu ile topla buluşan Valencia topu boş kaleye yolladı: 0-1.

15´inci dakikada orta alandan başlayan konuk takımın atağında Valencia´nın indirdiği topla buluşan Emre Mor ceza alanı içerisine sokuldu. Emre Mor´un çaprazdan vuruşunda top savunmanın müdahalesi ile kornere gitti.

20´nci dakikada konuk takımın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde dönen topa gelişine vuran Valencia´nın şutu az farkla auta çıktı.

23´üncü dakikada sol çaprazdan serbest vuruş kazanan Gaziantep FK´da Maxim´in ortasına iyi yükselen Sagal´ın kafa vuruşunu kaleci Altay kurtardı.

34´üncü dakikada sağ kanattan başlayan Fenerbahçe atağında topu taşıyan Ferdi´nin ara pasında topla buluşan Mert Hakan´ın vuruşunda savunma araya girdi.

38´inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim´in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Markovic´in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe´nin 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.

51´inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim´in pasında ceza alanına sokulan Markovic´in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

54´üncü dakikada Gaziantep FK sol köşeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maxim´in ortasında savunmadan dönen topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Kitsiou´nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

65´inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topu sürükleyen Emre Mor´un ara pasında topla buluşan Batshuayi´nin vuruşunu kaleci kurtardı.

80´inci dakikada orta alandan başlayan konuk takımın atağında ceza sahası üzerinde topla buluşan Crespo´nun vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.

87´nci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Rossi´nin ortasında topa iyi yükselen Serdar Dursun´un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

90+1'inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topu sürükleyen Rossi rakibinden sıyrılarak Valencia'ya verdi. Müsait pozisyondaki Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmanın kalan bölümlerinde gol olmayınca maç Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ,Kadir GÜNEŞ

2023-01-15 21:25:13



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