Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından

Hasan KIRMIZITAŞ Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise takımının performansından mutlu olduğunu ve galibiyet ile rahatladıklarını ifade etti

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, iyi oynadıklarını ancak kırmızı kartla 10 kişi kaldıktan sonra mağlup olduklarını ifade etti. Bugün oynadıkları oyun ve performans ile kazanmaya yakın olduklarını dile getiren Erol Bulut, "Oynadığımız 70 dakikaya baktığımızda kazanabileceğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. 11-11 olsa kazanabilirdik. 70´inci dakikaya kadar iyi performans gösterdik. Rakip karşılaşmanın başında bireysel hatayla gol buldu ama biz sonrasında çok sayıda gol pozisyonuna girdik. İkinci yarıda beraberlik golünden sonra da iyi oynadık. Ancak 70´inci dakikada kırmızı kart görünce galibiyet şansını kaybettik. 1 kişi eksik oynadık ve rakibimiz iyi pas yapan takım. İstediğimiz pozisyonları gerçekleştiremedik ve ikinci golü yiyerek mağlup olduk. Maça iyi başlayan ve gol pozisyonu üreten bir takım vardı bugün sahada ancak pozisyonları golü çeviremedik ve kırmızı kart sonrası mağlup olduk" şeklinde konuştu.

"BİR YÖNETİM OLUŞTUKTAN SONRA OTURUP HER KONUDA İSTİŞARE ETMEMİZ GEREKECEK"

Kırmızı kart gören oyuncularına yönelik eleştirilerin haksız olduğunu dile getiren Bulut, mücadele sırasında heyecan ve stres ile futbolcuların hata yapabildiğini ifade etti.

Erol Bulut, kulüp yönetiminin istifa ettiğini ve bazı oyuncularının alacakları için şikayette bulunduğunun hatırlatılması üzerine kendisinin de 1,5 yıldır para almadığını ancak herhangi bir şikayette bulunmadığını vurguladı. Bir an önce yönetim oluşmasını ve muhataplarını bilmek istediklerini belirten Erol Bulut, "Önümüzdeki hafta neler olacağını bilmiyoruz. Bir yönetim oluştuktan sonra oturup her konuda istişare etmemiz gerekecek. Çünkü takım olarak acil transferlere ihtiyacımız var. Ödemelerle ilgili yaşanan sorunlarda futbolcularımızdan bazıları şikayette bulundu. Ancak ne teknik heyet ne oyuncular bu sorunu hiçbir zaman antrenman ve sahaya yansıtmadık. Yeni yönetim oluştuktan sonra acil 4-5 oyuncuya ihtiyaç duyuyoruz. Forvet, kanat, ofansif orta saha hücuma yönelik oyuncu almamız gerekiyor. Çok fazla zamanımız da kalmadı, bir an önce yönetim oluşması ve yol almamız lazım" diye konuştu.

JESUS: TAKIMIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçen hafta kendi sahalarında aldıkları Galatasaray mağlubiyetinin ardından Gaziantep FK galibiyetinin önem taşıdığını ve 3 puanı kazandıklarını söyledi. Gaziantep FK´nın iyi bir takım olduğunu ve galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Jesus, şöyle dedi:

"Maçı kazanmak önemliydi. Gaziantep FK iyi takım, iyi oyuncuları var. Onlardan birisi Markovic. Bugün çok iyiydi. 19 yaşında Sırbistan´dan Benfica´ya transferini yapmıştım. Daha sonra 40 milyon Euro´ya Liverpool´a transfer oldu. Çok kaliteli bir oyuncu. Ben takımımın performansından memnunum. Kırmızı karttan sonra takım olarak rahatladık ve 30 dakika bir kişi fazla oynayarak bu durumu avantaja çevirdik. Değişikliklerimizle rakibi sahasına geri ittik. Oyuna sonradan girenlerin performansıyla maçı kazanmayı bildik."

"ARDA, OYUNA GİRDİKTEN SONRA TAKIMIN DAHA İYİ OLMASINA YARDIMCI OLDU"

Jesus oyuna sonradan giren Arda Güler´in iyi bir oyun sergilediğini dile getirerek, "Arda iyi oyun sergiledi. Onu pas kalitesini bildiğimiz için sahaya sürmek istedik. Topu daha fazla tutmak istedik. Bugün Arda´yı oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Oyuna girdikten sonra takımın daha iyi olmasına yardımcı oldu. Sonradan girenler içerisinde en iyisi Rossi´ydi. Arda milli arada sakatlık yaşamıştı, daha iyi olacak. Perşembe günü daha fazla sahada olacak, ileride takıma daha çok katkı verecek" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

