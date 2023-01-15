Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından

DHA

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından


Hasan KIRMIZITAŞ Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise takımının performansından mutlu olduğunu ve galibiyet ile rahatladıklarını ifade etti
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, iyi oynadıklarını ancak kırmızı kartla 10 kişi kaldıktan sonra mağlup olduklarını ifade etti. Bugün oynadıkları oyun ve performans ile kazanmaya yakın olduklarını dile getiren Erol Bulut, "Oynadığımız 70 dakikaya baktığımızda kazanabileceğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. 11-11 olsa kazanabilirdik. 70´inci dakikaya kadar iyi performans gösterdik. Rakip karşılaşmanın başında bireysel hatayla gol buldu ama biz sonrasında çok sayıda gol pozisyonuna girdik. İkinci yarıda beraberlik golünden sonra da iyi oynadık. Ancak 70´inci dakikada kırmızı kart görünce galibiyet şansını kaybettik. 1 kişi eksik oynadık ve rakibimiz iyi pas yapan takım. İstediğimiz pozisyonları gerçekleştiremedik ve ikinci golü yiyerek mağlup olduk. Maça iyi başlayan ve gol pozisyonu üreten bir takım vardı bugün sahada ancak pozisyonları golü çeviremedik ve kırmızı kart sonrası mağlup olduk" şeklinde konuştu.
"BİR YÖNETİM OLUŞTUKTAN SONRA OTURUP HER KONUDA İSTİŞARE ETMEMİZ GEREKECEK"
Kırmızı kart gören oyuncularına yönelik eleştirilerin haksız olduğunu dile getiren Bulut, mücadele sırasında heyecan ve stres ile futbolcuların hata yapabildiğini ifade etti.
Erol Bulut, kulüp yönetiminin istifa ettiğini ve bazı oyuncularının alacakları için şikayette bulunduğunun hatırlatılması üzerine kendisinin de 1,5 yıldır para almadığını ancak herhangi bir şikayette bulunmadığını vurguladı. Bir an önce yönetim oluşmasını ve muhataplarını bilmek istediklerini belirten Erol Bulut, "Önümüzdeki hafta neler olacağını bilmiyoruz. Bir yönetim oluştuktan sonra oturup her konuda istişare etmemiz gerekecek. Çünkü takım olarak acil transferlere ihtiyacımız var. Ödemelerle ilgili yaşanan sorunlarda futbolcularımızdan bazıları şikayette bulundu. Ancak ne teknik heyet ne oyuncular bu sorunu hiçbir zaman antrenman ve sahaya yansıtmadık. Yeni yönetim oluştuktan sonra acil 4-5 oyuncuya ihtiyaç duyuyoruz. Forvet, kanat, ofansif orta saha hücuma yönelik oyuncu almamız gerekiyor. Çok fazla zamanımız da kalmadı, bir an önce yönetim oluşması ve yol almamız lazım" diye konuştu.
JESUS: TAKIMIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçen hafta kendi sahalarında aldıkları Galatasaray mağlubiyetinin ardından Gaziantep FK galibiyetinin önem taşıdığını ve 3 puanı kazandıklarını söyledi. Gaziantep FK´nın iyi bir takım olduğunu ve galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Jesus, şöyle dedi:
"Maçı kazanmak önemliydi. Gaziantep FK  iyi takım, iyi oyuncuları var. Onlardan birisi Markovic. Bugün çok iyiydi. 19 yaşında Sırbistan´dan Benfica´ya transferini yapmıştım. Daha sonra 40 milyon Euro´ya Liverpool´a transfer oldu. Çok kaliteli bir oyuncu. Ben takımımın performansından memnunum. Kırmızı karttan sonra takım olarak rahatladık ve 30 dakika bir kişi fazla oynayarak bu durumu avantaja çevirdik. Değişikliklerimizle rakibi sahasına geri ittik. Oyuna sonradan girenlerin performansıyla maçı kazanmayı bildik."
"ARDA, OYUNA GİRDİKTEN SONRA TAKIMIN DAHA İYİ OLMASINA YARDIMCI OLDU"
Jesus oyuna sonradan giren Arda Güler´in iyi bir oyun sergilediğini dile getirerek, "Arda iyi oyun sergiledi. Onu pas kalitesini bildiğimiz için sahaya sürmek istedik. Topu daha fazla tutmak istedik. Bugün Arda´yı oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Oyuna girdikten sonra takımın daha iyi olmasına yardımcı oldu. Sonradan girenler içerisinde en iyisi Rossi´ydi. Arda milli arada sakatlık yaşamıştı, daha iyi olacak. Perşembe günü daha fazla sahada olacak, ileride takıma daha çok katkı verecek" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Erol Bulut'un açıklamaları
Jorge Jesus'un açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-01-15 22:23:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından
Gaziantep FK - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-2
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-2
Gaziantep FK- Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK- Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Gaziantep FK - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Gaziantep FK - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından notlar
YEREL HABERLER Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından notlar
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE TAŞLIGEÇİT VE HAMAÇ HÖYÜK KAZILARINA ARA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE TAŞLIGEÇİT VE HAMAÇ ...
Hobi olsun diye gittiği kurs sayesinde hayatı değişti
YEREL HABERLER Hobi olsun diye gittiği kurs sayesinde hayatı değişti
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını ...
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep´e geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Gaziantep´e geldi
Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'e geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'e geldi
Gaziantepli gençler DENEYAP Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavına girdi
YEREL HABERLER Gaziantepli gençler DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ...
Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri AA'nın ...
Gaziantep'te 681 bin makaron ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 681 bin makaron ele geçirildi, 2 zanlı ...
Şehit uzman çavuş Kurt, törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş Kurt, törenle memleketine uğurlandı
(Görüntülü) ŞEHİT TANKÇI UZMAN ÇAVUŞ KURT İÇİN CENAZE NAMAZI DÜZENLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT TANKÇI UZMAN ÇAVUŞ KURT İÇİN CENAZE ...
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un cenazesi memleketi Mersin'e gönderildi
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un cenazesi memleketi ...
Gaziantep FK yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
YEREL HABERLER Gaziantep FK yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
Japon gazeteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Japon gazeteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan'dan "yenilenebilir enerji" vurgusu:
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan'dan ...
Gaziantep'te tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gaziantep'te tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.