Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, hastanede öldü

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Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu Mahmut el Hatim (33), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Yeditepe Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil parçası satışı yapan Suriyeli Mahmut el Hatim, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yerde kalan el Hatim, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk babası Mahmut el Hatim´in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, Mahmut el Hatim´i vuran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-01-16 12:01:18



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