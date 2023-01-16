Kum yüklü kamyon eve çarptı: 2 yaralı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP´te yük indirdiği sırada kayan kum yüklü kamyon sürüklenerek 2 katlı evin giriş katına çarptı. Duvarı yıkılan odada bulunan Emrah Yiğit (30) ile kamyon şoförü yaralandı.

Olay, öğleden sonra Vatan Mahallesi´nde meydana geldi. Samet K. yönetimindeki kum yüklü 63 AEM 131 plakalı kamyon, sokakta bulunan inşaat halindeki bir eve kum getirdi. Kumu boşalttığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon sürüklenerek sokaktaki iki katlı müstakil bir evin giriş katına çarptı. Kazada, duvarı yıkılan odada bulunan Emrah Yiğit ile kamyon şoförü yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevleri Emrah Yiğit ve kamyon sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-01-16 16:43:51



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