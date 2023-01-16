Gaziantep´te akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP´te, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan akraba Çeliktop ve Kıranşal aileleri arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (67), Kenan Kıranşal (38), Nigar Kıranşal (61) ile Leyla Çeliktop´a (58) isabet etti. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Uğur Çeliktop, Yılmaz Kıranşal ve Kenan Kıranşal´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Nigar Kıranşal ile Leyla Çeliktop ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan Nigar Kıranşal´ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-01-16 22:37:19



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