Gaziantep´te akraba aileler arasındaki kavgada ölen 3 kişi toprağa verildi



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölen 3 kişi toprağa verildi. Kız kaçırma meselesi yüzünden çıktığı belirtilen kavganın cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi´nde meydana geldi. Aralarından husumet olan akraba aileler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (67), Kenan Kıranşal (38), Nigar Kıranşal (61) ile Leyla Çeliktop (58) tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yılmaz Kıranşal ile oğlu Kenan Kıranşal ve yeğeni Uğur Çeliktop´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Nigar Kıranşal ile Leyla Çeliktop ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan Leyla Çeliktop tedavisinin ardından taburcu olurken, Nigar Kıranşal´ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Yılmaz Kıranşal´ın kızının, diğer ailenin üyesiyle kaçtığı, bu nedenle taraflar arasında husumet oluştuğu bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY KAMERADA

Bu arada kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde kavga edenlerden birinin silahını çekip ateşledikten sonra kaçtığı görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-01-17 13:20:10



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