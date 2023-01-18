"İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" buluşmalarının 2´ncisi Gaziantep´te düzenlendi



GAZİANTEP, (DHA) Türkiye´nin Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum sürecinde desteklenmesi ve sürdürülebilir yatırımların önünün açılması amacıyla Garanti BBVA tarafından başlatılan `İhracatta Sürdürülebilir Gelecek´ etkinliklerinin 2´ncisi Gaziantep´te düzenlendi.İlkini geçtiğimiz kasım ayında İstanbul´da düzenleyen bankanın ikinci durağı Türkiye´nin ihracatında ilk sıralarda yer alan Gaziantep oldu. Garanti BBVA, bu etkinliklerde KOBİ´ler başta olmak üzere AB´ye ihracatta söz konusu süreçlerden etkilenecek sektör ve kurumlara, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi ile beraber konuyu somut önerilerle anlatmayı, akıllardaki sorulara cevap vermeyi ve sunacağı danışmanlıkla katkı sağlamayı amaçlıyor.İhracatta Sürdürülebilir Gelecek buluşmasında; gazeteci, yazar Ilgaz Gürsoy´un moderatörlüğünde gerçekleşen "Avrupa Yeşil Mutabakatına Hazırlanırken Türkiye Neler Yapmalı?" konulu panele, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Dinçbaş, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, Gama Recycle Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kaplan ile Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz katılarak, kurum ve şirketlerin yakın geleceklerini planlarken göz önünde bulundurmaları gerekenler hakkında bilgileri aktardı."İklim Değişikliği, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ve Sera Gazı Emisyonu" temalı oturumda da Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Özge Öktem, Türk Standardları Enstitüsü Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün ile Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ihracatçı firmaları teknik konularda bilgilendirdi."TÜM İŞ MODELLERİMİZİ İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE ODAĞINDA DEĞERLENDİRİYORUZ"`İhracatta Sürdürülebilir Gelecek´ buluşmalarının Gaziantep durağıyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ "Dünyamızın ve geleceğimizin karşı karşıya kaldığı en büyük sorun olan iklim krizi kalıcı şekilde hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Garanti BBVA olarak, bu sorunun çok uzun süredir farkındayız ve tüm iş yapış modellerimizi iklim kriziyle mücadele odağında değerlendirip, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi gibi farklı unsurları dikkate alarak ilerliyoruz. Bu yolda öğrendiklerimizden yola çıkarak, sürdürülebilirliğin ekonomimiz ve paydaşlarımıza yapacağı olumlu etkiyi basit ve anlaşılabilir şekilde aktarmak istedik. Gelecekte oluşabilecek maddi ve manevi hasarlardan korunmak, ülkemizin ve üreticilerimizin bu süreçten başarıyla çıkmasına katkı sağlamak amacıyla `İhracatta Sürdürülebilir Gelecek´ başlığıyla bilinçlendirme toplantılarını başlattık. Bu kapsamda Anadolu´daki ilk toplantımızı da ülke ihracatının lokomotif şehirlerinden Gaziantep´te gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi."Avrupa Birliği´nin sürdürülebilirlikle ilgili yol planı Yeşil Mutabakat ile ekonomimiz ve ülkemiz için yeni bir dönem başlıyor" diyen Baştuğ açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:"Yeşil Mutabakat, alt başlıklarıyla birlikte iş yapış şekillerimizi, dolayısıyla hayatımızı fazlasıyla etkileyecek. Bu yüzden üretim tekniklerimizi hızla sürdürülebilirliğe uygun şekilde dönüştürmemiz, ülkece ticaretin kurallarını değiştirecek Avrupa Yeşil Mutabakatı´na en hızlı ve doğru şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Gaziantep ülkemizin önde gelen ihracat merkezlerinden biri ve Gaziantepli sanayicilerin de Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde oluşturulan kriterlere uygun üretim yapabilmeleri, buna bağlı olarak ihracat engelleriyle karşılaşmamaları çok önemli. Bu noktada işletmelerin kalıcı bir dönüşümle Avrupa Yeşil Mutabakatı´na uyumu Gaziantep´in küresel ihracattaki pazar payını daha da artıracak. Biz Garanti BBVA olarak, Yeşil Mutabakat kriterleri kapsamında, sera gazı emisyonlarını azaltmak isteyen müşterilerimizin çalışmalarını kolaylaştırmak için sürdürülebilirlik temalı yeni bir destek paketi geliştirdik. Bu destek paketi kapsamında Türk Standardları Enstitüsü´yle bir iş birliği yaptık. Türk standartları Enstitüsü müşterilerimize sera gazı hesaplamaları ve hesaplanan emisyonlarının azaltılması konusunda destek sağlayacak. Ülke ekonomisinin geleceğini şekillendirecek bu önemli yeşil dönüşüm sürecinde, tüm birikimimiz ve imkânlarımızla işletmelerimizin rehberi, yol arkadaşı ve destekçisi olmaya hazırız."Gaziantep buluşmasında ayrıca Garanti BBVA´nın sera gazı emisyonlarını azaltmak isteyen müşterilerini desteklemek üzere geliştirdiği sürdürülebilirlik temalı yeni destek paketi hakkında bilgi verildi. Karbon emisyonunu azaltmak isteyen Garanti BBVA müşterileri, destek ürün paketi kapsamında tecrübe ve iletişim ağından yararlanırken faiz avantajlı kredi paketinden de faydalanabilecek. Kredi paketi kapsamında müşterilerine kapasite gelişimi konusunda destek sağlayacak Banka, Türk Standardları Enstitüsü´yle de iş birliği yaptı. Garanti BBVA müşterileri bu sayede, sera gazı yönetimi konusunda bilgilenirken karbon emisyonlarını azaltacak. DHA-Ekonomi Türkiye-Gaziantep

2023-01-18 12:48:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.