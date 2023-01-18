Kemal Kılıçdaroğlu: 6 lider demokrasi istiyoruz



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''6 lider bir aradayız, hepimiz demokrasi istiyoruz. Hepimiz bu ülkede insanların rahat yaşamasını istiyoruz. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Bir devlet tek bir kişiye teslim edilemez'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Havalimanında partililerce karşılanan Kılıçdaroğlu, daha sonra bir otelde düzenlenen 'Güneydoğu Hemşehri Buluşmasına' katıldı.

Programda katılımcılara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki sorunların farkında olduklarını ve bu sorunların çözülemeyecek sorunlar olmadığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, ''Ülkemizde birçok sorun var ama bunların hiçbiri çözülmeyecek sorunlar değil. Bu işin sırrı nedir diye soracak olursanız iktidar sahipleri yani sizlerin iktidara taşıdığı kişiler iktidardayken mal varlığı edinmeyip zengin olmazsa o zaman halka hizmet ediyor demektir. İktidar sahipleri zenginleşip mal mülk sahibi olursa kendi mülkünü korur vatandaşı korumaz. O yüzden geçmişte benim tek bir yüzüğüm var deyip şimdi saraylarda oturuyorsa şu soruyu kendinize soracaksınız, nasıl oluyor da bir tek yüzüğü olanlar bugün saraylarda oturuyorlar. Eğer sandığa gittiğimizde elimizi vicdanımıza koyup oylarımızı hak ve hukuk için kullanırsak, evlatlarımızı düşünürsek, komşumuzu ve işsizlerimizi düşünürsek oyumuzun rengini değiştirmek zorundayız" dedi.

'KİMLİKLER, SİYASETİN KONUSU OLAMAZ'

Kemal Kılıçdaroğlu, inançlara ve kimliklere saygılı olunması gerektiğini kaydederek, kimlik ve inançların siyasetin konusu olamayacağını aktardı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet dört tarafımız ateş çemberi. Farkındayız hepimiz. Bu güzel ülkede huzur içerisinde yaşamak varken neden kavga ediyoruz. Allah aşkına bana söyler misiniz, biz neden insanların kimlikleri üzerinden siyaset yapıyoruz. Neden insanların inançları üzerinden siyaset yapıyoruz. İnsanın inancına kimliğine ve yaşam tarzına saygı göstermemiz lazım. O yüzden kimlik siyasetin konusu olmaz. Allah ile kul arasına kimse giremez. Yeni bir Türkiye istiyorsak kendi içerisinde barışık bir Türkiye istiyorsak herkesin kucaklaşmasını istiyorsak bu memlekette artık kamplaşma olmasın diyorsak yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Komşularımızla kavgalıyız. Neden kavgalıyız? Komşuları bıraktık Mısır ile kavgalıyız. Şimdi kapı kapı geziyorlar nasıl barışacağız diye. Yapamazlar. Ama biz yapacağız. Bu ülkeye huzuru getireceğiz. Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir düzeni getireceğiz. Sandıklar gelecek, 14 Mayıs´ta seçim olacak. Sandığa gideceğiz ve Allah'ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.

'SURİYELİLERİ 2 YIL İÇERİSİNDE GÖNDERECEĞİZ'

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ile ilgili de çalışmalar yaptıklarını aktararak, iktidara geldikleri taktirde 2 yıl içerisinde ırkçılık yapmadan geri göndereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Sadece Gaziantep´te 500 bin Suriyeli yaşıyor. Allah aşkına söyleyin bizim Suriye´yle ne kavgamız var. Biz neden Suriye girdik. Emevi camisinde 24 saatte namaz kılacaktık. 24 saatte gireceklerdi, 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Irkçılık yapmadan onları kendi akrabamız olarak biliyoruz. Onları en geç 2 yıl içerisinde kendi iradeleriyle Suriye göndereceğiz" ifadelerine yer verdi.

'TEHDİTLERE PAPUÇ BIRAKMAYACAĞIM'

Kemal Kılıçdardoğlu, Türkiye'de uyuşturucu baronları ve mafyaların cirit attığını söyleyerek, iktidara geldiklerinde köklerini kazıyacaklarını kaydetti. Kendisinin tehdit edildiğini ve papuç bırakmayacağını da aktaran Kılıçdaroğlu, ''Uyuşturucu baronlarının ve mafyanın Türkiye´de cirit attığını biliyorsunuz. Milyonlarca evladımızın genç çocuklarımızın zehirlendiğini biliyorsunuz. Sizlere buradan söz veriyorum. O uyuşturucu baronlarının ve mafyaların bu topraklardan kökünü kazıyacağız. Onlar tehdit ediyorlar biliyorum. Bizim Allah´tan başka korkacağımız kimse yoktur. Tehditlerine pabuç bırakmayacağım. Onların önünde diz çökerek onlara itaat etmek varsa, biz ayakta ölmeyi her zaman tercih ederiz. Sizlerin huzurunda size söz veriyorum. Türkiye´den alınıp yurtdışına götürülen o milyon dolarların tamamını Türkiye getireceğim. Ve sizlere vereceğim. Tekrar ediyorum sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. O zaman göreceksiniz ki Türkiye yeni bir sürecin içerisine girmiş olacak'' diye konuştu.

'6 LİDER DEMOKRASİ İSTİYORUZ'

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yarından emin olmak için öncelikle siyasi istikrar gerektiğini ve 6 liderin de öncelikli amacının demokrasi olduğunu belirtti. 6'lı masanın temel hedeflerinden birisinin de bu ülkede insanların rahat yaşaması olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

''Hiç endişe etmeyin Allah'ın izniyle sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimizde göreceksiniz hiçbir aile 'sosyal devlet nerededir' demeden o devlet onun yanında olacak. Bu ülkede birileri 4-5 yerden maaş alırken sizin üniversite bitiren çocuklarınız işsiz geziyorlar. Onun yanında hiç endişe etmeyin ki ben duracağım. Öyle bir durumdayız ki vatandaşlar yarın domatesin, makarnanın fiyatı ne olacak diye düşünüyor. Dolayısıyla bu ülkeye önce siyasi istikrar gerekiyor. Biz 6 lider bir aradayız hepimiz demokrasi istiyoruz. Hepimiz bu ülkede insanların rahat yaşamasını istiyoruz. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Bir devlet tek bir kişiye teslim edilemez. Dünyada bunun örneği yoktur devleti bir kişiye teslim etmek, yarın sabah ne olacağı belli değil demektir.''

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan yeni üyelerin rozetlerini taktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-01-18 21:34:14



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