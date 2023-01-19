Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Ö., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve kentte olduğu belirlenen firari H.Ö.'yü bulunduğu adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ö., cezaevine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-01-19 13:09:24



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