Kılıçdaroğlu: İktidar olunca hasar tespit komisyonu kuracağız (2)



GAZİANTEP SANAYİ ODASI'NA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Burada sanayiciler ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, üretim ve ihracatı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Gaziantep'in 181 ülkeye ihraca yapan kent olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu, çok güzel bir şey. Dileğimiz; bunun, bu sayının çok daha büyümüş olması. Gaziantep sanayisini daha geliştirebilir mi? Evet, geliştirebilir. Teknolojide atılması gereken adımları atmalıyız. Hepimiz artık teknolojiden yararlanmak zorundayız. Üniversitelerin bilgi üretebileceği bir sürece Türkiye'yi sokmak zorundayız" dedi.

Yabancı sermayenin ülkeye gelmesi için demokrasinin şart olduğunu belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu cendereden çıkması için farklı düşüncelere tahammül etmesi gerektiğini vurguladı. AB'nin öngördüğü tüm demokratik kuralları ülkeye getireceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "İlla birisi dayatsın, ondan sonra mı demokrasi gelsin? Demokrasiyi getireceğiz. İktidar olduğumuzda öngörülen bütün demokratik standartları getireceğiz. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki ya komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık, inancını sorgulamaya başladık. Yaşam tarzını sorgulamaya başladı. Kutuplaşan bir toplum ilerleyemez ve büyüyemez. Çıkış yolu, gerçek anlamda bir demokrasidir" diye konuştu.

ABD GEZİSİ ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

ABD'ye gittiğini hatırlatan ve kendisiyle ilgili 'İcazet almaya gitti' yönünde yapılan eleştirileri hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Çünkü akılları yok. Kılıçdaroğlu, nereye gitti? Dünyanın teknolojide bir numaralı olan üniversitesine gitti ama toplum öyle bir noktaya taşınmış ki 'Amerika'ya giden icazet almaya gidiyor' diyor. Ya bizim aklımız yok mu? Yüzyıllık köklü bir gelenekten gelen bir partiyiz. Sıradan bir parti değiliz" dedi.

Yoksulluğun kader olmadığını ve yoksulluğu afişe etmeyen yapı içinde sosyal yardımlar yapılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Nerede bir aile hekimi varsa yanında bir sosyal hizmet uzmanı da olacak. Her bir ailenin pozisyonuna bakacak. Sosyal devlet, ihtiyacı olana yardım yapacak ama banka hesabına yatıracak" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ, Kadir GÜNEŞ

2023-01-19 13:55:14



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