Gaziantep FK, kupada penaltılarla turladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Gaziantep FK Arabam.com Konyaspor: 1-1 (7-6)

Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) -

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Yiğit Arslan, İbrahim Bozbey, Selahattin Altay

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 89 Hanousek), Djilobodji, Tosça, Ömürcan Artan (Dk. 110 Mirza Cihan), Jevtovıc, Furkan Soyalp (Dk. 75 Merkel), Mustafa Eskihellaç, Lazar Markovic (Dk. 114 Sagal), Maxim, Figueiredo

KONYASPOR: Erhan Erentürk Ahmet Oğuz (Dk. 106 Uğurcan), Adil Demirbağ, Calvo, Guılherme, Bruno Paz (Dk. 61 Oğulcan Ülgün), Soner Dikmen, Michalak (Dk. 61 Amilton), Endri Çekici (Dk. 90 Mehmet Ali Büyüksayar), Robert Muric (Dk. 72 Pavicic), Ikpeazu (Dk. 72 Diouf)

GOLLER:Dk. 108 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Dk. 120 Diouf (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Maxim, Alin Tosça, Günay (Gaziantep FK)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu´nda Gaziantep FK sahasında Arabam.com Konyaspor´u normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılar sonucunda 8-7 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

5´inci dakikada orta alandan başlayan Konyaspor atağında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muric´in sert şutu kaleci Günay´da kaldı.

10´uncu dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Guilherme´nin yaptığı orta kaleci Günay´dan döndü. Pozisyonun devamında önce Bruno Paz, sonra da Michalak´ın vuruşları kale önünde savunmadan döndü.

17´nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında çalımlarla ceza sahasına giren Markovıc´in vuruşu ağlarla buluştu. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından golün öncesinde faul tespit ederek golü iptal etti.

26´ncı dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İkpeazu´nun dönerek yaptığı yerden vuruş kaleci Günay´da kaldı.

45+2´nci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında Michalak´ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Ikpeazu´nun dönerek çektiği sert şut az farkla auta çıktı.

60´ıncı dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan Gaziantep FK´da Maxim´in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Jevtovic´in kafa vuruşunu kaleci son anda kurtardı.

76´ncı dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında atılan ara pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Diouf´un vuruşunu Günay kurtardı.

82´nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim´in pasında topla buluşan Figueiredo´nun ceza sahası çizgisi üzerinden vuruğu sert şut az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk 90 dakikası golsüz eşitlikle sonuçlanınca maç uzatmalara gitti.

96'ncı dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Guilherme'nin ortasında topa iyi yükselen Diiouf'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

108´inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Markovic´in pasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu şut ağlara gitti: 1-0.

120'nci dakikada sağ köşeden ceza sahasına yapılan ortada Calvo'nun kafa vuruşunda Sagal'ın elle oynadığı gerekçesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi.

120'+3'üncü dakikada topun başına geçen Guilherme'nin kullandığı penaltıyı kaleci Günay kurtardı.

120+4'üncü dakikada sol köşeden kullanılan kornerde Guilherme'nin ortasına iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.

15'er dakikalık uzatmalarda eşitlik ile sonuçlanınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Gaziantep FK'da Maxim, Figueiredo, Jevtovic, Merkel, Mirza, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç penaltı atışlarını gole çevirirken, Konyaspor'da Uğurcan'ın kaçırdığı penaltı sonucu Gaziantep FK çeyrek finale yükseldi.

DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-01-19 20:47:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.