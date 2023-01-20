Gaziantep'te PKK operasyonu: 2 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin PKK terör örgütüne yönelik operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, ismi açıklanmayan 2 şüphelinin, PKK terör örgütünde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edildi. Savcılık kararıyla ekipler, 2 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-01-20 11:49:22



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