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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te DEAŞ'ın sözde valisi yakalandı

DHA

Gaziantep'te DEAŞ'ın sözde valisi yakalandı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olarak görev yapan H.A., polisin operasyonu ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst yöneticilerinden olan H.A.'nın Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada, geçmiş dönemde H.A.'nın DEAŞ'nın sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olduğu belirlendi. Çok sayıda eyleme katıldığı tespit edilen H.A., polisin operasyonu ile yakalandı. Adreste yüklü miktar para ile dijital materyal de ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., sorgusu için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-01-20 11:55:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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