Gaziantep merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonu: 16 gözaltı kararı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP merkezli 2 ilde, yasa dışı bahis oynatarak 25 milyon TL haksız kazanç sağlayan 16 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 16 kişi hakkında, gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 milyon TL haksız kazanç elde eden şebeke üyelerine yönelik Gaziantep merkezli 2 ilde operasyon başlattı. Şüphelilerden bazıları yakalanırken, adreslerindeki aramalarda suç unsurları ele geçirildi. Operasyonun sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep

2023-01-20 16:29:19



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