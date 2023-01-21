Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü, operasyonla yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.Ş., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyesi olma' suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari F.Ş.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, adresi belirlenen F.Ş.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. F.Ş., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep

2023-01-21 16:17:39



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