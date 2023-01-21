DEAŞ'ın sözde valisi tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olan H.A.'nın Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada, geçmiş dönemde H.A.'nın DEAŞ'nın sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olduğu belirlendi. Çok sayıda eyleme katıldığı tespit edilen H.A., 19 Ocak günü polisin operasyonu ile yakalandı.

H.A., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP, (DHA)

2023-01-21 19:47:46



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