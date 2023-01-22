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Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP,(DHA)STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Cihan Aydın, Serkan Ok, Candaş Elbil

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Kitsiou (Dk. 88 Furkan), Dijilobodji, Tosca, Halil İbrahim (Dk.46 Hanousek), Merkel, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Maxim, Markovic (Dk. 46 Ömürcan) Figueiredo

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural Alaaddin Okumuş (Dk .89 Camara), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Ulvestad, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel (Dk. 90 Ziya Erdal), Yatabare (Dk. 82 Ahmed Musa)

GOLLER: Dk. 60 Mustafa Eskihallaç (Gaziantep FK) Dk. 17 Yatabare, Dk. 48 Caner (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Dijilobodji, Kitsiou, Ömürcan (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Gaziantep FK sahasında Demir Grup Sivasspor´a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip, bu sonuçla 3 maç aranın ardından sahadan galip ayrıldı. Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti ise 9 maça çıktı. 17´nci dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Alaaddin ortasını yaptı. Ceza sahasında Yatabare'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

24´üncü dakikada Alaaddin´in pasıyla ceza alanında buluşan Erdoğan´ın vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

48´inci dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Gradel ortasını yaptı. Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

50´nci dakikada Gradel´in ceza alanı dışına aktardığı topla buluşan Ulvestad'ın vuruşunu Dijilobodji, kale çizgisinden çıkardı.

60´ıncı dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Kitsiou´nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Mustafa Eskihallaç´ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

85´inci dakikada Ahmed Musa´nın pasıyla ceza alanında buluşan Erdoğan´ın vuruşunda kaleci Günay, topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka konuk ekip Sivasspor´un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ,Kadir GÜNEŞ

2023-01-22 15:38:49



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