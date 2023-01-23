Gaziantep'te, 3 milyon 70 bin makaron ele geçirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te polisin yaptığı aramada 1 depo ve araçta, 3 milyon 70 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda makaron getirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, 1 depo ile kamyonette yaptığı aramada, yurda kaçak yollarla sokulmuş bandrolsüz 3 milyon 70 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-01-23 12:50:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.