Gaziantep'te firari hükümlü, operasyonla yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 'terör örgütü PKK propagandası' ve 'yağma' suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında; 'terör örgütü PKK propagandası yapma' ve 'yağma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari M.Y.'nin kentte olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen M.Y., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası M.Y., cezaevine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-01-25 11:09:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.