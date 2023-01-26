El Bab'da DEAŞ operasyonunda 15 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)SURİYE'nin El Bab kentinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün sözde Kadı'sının da bulunduğu 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda, El-Bab yerel güvenlik güçleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında örgüt içerisinde sözde 'kadı' olarak faaliyet gösteren teröristin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 85 mermi ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 1'i ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-01-26 10:28:06



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