Gaziantep Valisi Gül, kulüp borcunu ve Erol Bulut'u açıkladı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP Valisi Davut Gül, sıkıntılı günlerden geçen Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.

Vali Gül, kulübün dışarıdan göründüğü gibi borç içerisinde olmadığını ve toplamda 45 milyon TL civarında borcunun olduğunu belirterek, teknik direktör Erol Bulut ile de karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını söyledi.

Vali Gül, önceden oluşturan bütçenin yüzde 80'inin federasyondan geldiğini ifade ederek, şu anda oluşturulan bütçenin yüzde 20'sinin federasyon gelirleri olduğunu söyledi.

Bütçenin yüzde 80'inin yerelden bulunmasının gerektiğini aktaran Gül, böyle bir tablo varken Gaziantep Futbol Kulübü'nün günü geçen borcunun yaklaşık 45 milyon civarında olduğunu vurgulayarak, "Önceden oluşturan bütçenin yüzde 80'i federasyondan geliyordu. Şimdi değişti. Oluşturduğunuz bütçenin yüzde 20'si federasyon gelirleri. Yüzde 80'ini yerelden bulmak gerekiyor. Bunun birçok sebebi var. Böyle bir tablo varken Gaziantep Futbol Kulübü'nün günü geçen borcu yaklaşık 45 milyon civarında. Bunun yanında da oluşturduğumuz yeni bütçe 200 milyon TL'nin üzerinde. Dolayısıyla sezon sonuna kadar ödeyeceğimiz ve ödememiz gereken bütün borçları planlamış durumdayız. İnşallah sezon sonuna kadar borç bitmiş olacak. Finansal anlamda bir bataktan bahsetmiyoruz. Her kulübün bir borcu var. Bu borçların da ileriye dönük rakamlar olduğunu belirtmek lazım. Günü gelip geçen mütevazi bir rakam. Bu 45 milyon TL gibi bir rakam" dedi.

'FİNANSAL ANLAMDA SIKINTI YOK'

Vali Davut Gül, kulübün finansal anlamda bir sıkıntısının olmadığını kaydederek, sezon sonuna kadar 1 TL bile borç kalmayacağını aktardı.

Gül, kulüp başkanlığı için görüşmelerin devam ettiğini anlatarak, ''Kulüp başkanlığı için birkaç isim ile görüşüldü. Niyetlenildi ancak sonradan vazgeçildi. Tabi bunların hepsi birbirinden bağımsız. Dolayısıyla kamuoyunda şöyle bir şey çıktı. Aday olan kişiler baktı finansal anlamda işin içerisinden çıkılmayacağı anlaşıldı, bundan dolayı da vazgeçildi diye bir algı oldu. Böyle bir şey yok. Bizim özetle bir kısım vergi borcumuz var. Bununla ilgili de mecliste yapılandırma var. Bir daha önceden yapılandırmıştık ve vergi borcumuz ile ilgili sorun çözülmüştü. Diğer türlü sezon sonuna kadar bir bütçe var. Bu bütçenin de yüzde 80'inin Büyükşehir Belediyemiz ile Organize Sanayimiz tamamlamış oldu. Kalan yüzde 20'lik kısmını ise yeni gelecek başkan ve yönetim bir bütçe oluşturacak. Dolayısıyla sezon sonuna kadar Gaziantep Futbol Kulübü 1 TL borcu kalmamış bir kulüp olacak. Bizim finansal anlamda bir sıkıntımız yok. Sadece nakit akışında kısa süreli bir sıkıntı oldu" şeklinde konuştu.

EROL BULUT İLE YOLLAR AYRILDI

Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını da belirten Gül, yeni gelecek yönetimin teknik kadroyu belirleyeceğini söyledi. Gül, ortada bir enkaz olmadığının altını çizerek, "İşin özeti finansal bir sıkıntımız yok. Yönetim anlamında bir sıkıntımız yok. Sadece iyi yönetimi bulmak istiyoruz. İstekli olanı bulmak istiyoruz. Bu hemen bugünden yarına olacak iş değil. Bulacağımız yönetim de çalışacağı teknik kadroyu belirleyecek. Yani ortada bir batak yok, ölen kaçan bir şey de yok. Bizim bu anlamda birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Herkese düşen görevler var. İnşallah sezonu iyi bir yerde bitirmemiz lazım. 8 Şubat'a kadar süre var. Uygun futbolcu bulunduğunda takviye de yapılabilir. Önceki hocamızla karşılıklı anlaşarak ilişkimizi kestik. Emek veren her hocaya ve başkanlara teşekkür ediyoruz. Her dönem öncekinden bağımsız ortada bırakılmış bir enkaz yok" diye konuştu.

'GELECEK BAŞKAN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI'

Davut Gül, gelecek olan başkanın ve yönetimin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayarak, başkanlığa seçilecek kişinin 2 milyon dolar para vermesi gerektiğini ,yönetime girecek olanların da aynı şekilde destek vermesi gerektiğini söyledi. 4-5 milyon dolar yönetimden geleceği taktirde bir o kadar da Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi'nin vereceğini yine maçlardan kazanılacak para federasyon gelirleri ile sorunun ortadan kalkacağını kaydetti.

Başkanlığa seçilecek kişinin kente yakışır biri olması gerektiğini temenni eden Vali Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

''Önümüzdeki hafta yönetim netleşecek. Şu anda öne çıkan bir isim yok. Hevesi olan, parası olan kişilerle konuşacağız. Özetle 'başkan olayım para vermeyim' olmaz. 'Yönetime gireyim ama para vermeyim' o da olmaz. Gelen herkes elini taşın altına koyacak. Gaziantep'te o kültür de var. Herkes üzerine düşeni yapacak. İlk isteğimiz Gaziantep'e yakışan bir isim olması. Bunun dışında ben 2 milyon dolar vereceğim, bir yönetim oluşturdum 3 milyon dolar da onlar verecek derse hemen anahtarı vereceğiz görevinin başına gelsin. Bunu yapabilecek en iyi kişiyi belirlemek istiyoruz.

Biz özetle başkanlardan ne istiyoruz. Başkan ve yönetime girecek yöneticiler finansal anlamda destek olacaklar. Bu sadece Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nin sürdürebileceği bir bütçe değil. Dolayısıyla kamuoyunda konuşulduğu için söylüyorum. Başkan olacak kişi 2 milyon dolar para verecek, yönetime girecek olanlar da para verecek. 4-5 milyon dolar yönetimden gelecek. Bir o kadar Büyükşehir Belediyesi ve Organize sanayi verecek. Yine maçlardan kazanılacak para ve federasyon gelirleriyle sorun ortadan kalkacak.''

