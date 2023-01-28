Gaziantep´te otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bostancı Mahallesi´nde meydana geldi. Mustafa Ş. yönetimindeki 38 HT 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu demir bariyerleri devirip dereye uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla araçtan çıkarılan Mustafa Ş., ve Ökkeş K. sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-01-28 22:54:29



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