Gaziantep´te otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bostancı Mahallesi´nde meydana geldi. Mustafa Ş. yönetimindeki 38 HT 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu demir bariyerleri devirip dereye uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla araçtan çıkarılan Mustafa Ş., ve Ökkeş K. sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2023-01-28 22:54:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.