Üzerine kapı camı düşen berber çırağı kurtarılamadı

Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, berberde çırak olan Suriyeli Abdurrezzak Kahya (12), kapı camının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Düztepe Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, berberde çıraklık yapan Suriye uyruklu Abdurrezzak Kahya, iş yerinin camlı kapısını kapatmak istedi. Bu sırada kapıdaki cam kırılarak, Kahya'nın üzerine düştü. Camın atardamarına gelmesiyle ağır yaralanan Kahya, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Abdurrezzak Kahya, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdurrezzak Kahya´nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2023-01-29 11:30:35
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