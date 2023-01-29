Gaziantep'te PKK propagandasından aranan şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı suçlamasıyla aranan M.T., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenerek, hakkında yakalama kararı çıkarılan M.T.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, araştırma sonunda adresini belirlediği M.T.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-01-29 11:44:29



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