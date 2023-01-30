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Bakan Kasapoğlu: 20 yılda sporda devrim yaptık

DHA

Bakan Kasapoğlu: 20 yılda sporda devrim yaptık


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye pek çok branşta temsilci sporcu dahi gönderemiyorduk. 20 yılda verilen güçlü desteklerle sporda devrim gerçekleştirdik" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet dağıtım törenine katıldı. Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen törene Bakan Kasapoğlu´nun yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları kurum müdürleri ile sporcular katıldı.
`YURTLARIMIZ İÇERİK OLARAK ZENGİNLEŞTİ´
Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, Türkiye´nin yurtlarının son 20 yılda Cumhurbaşkanı liderliğinde dünyaya örnek bir proje haline getirildiğini söyledi. Kasapoğlu, 800 yurt 850 binden fazla yatak kapasitesi ile yurtların her geçen gün içerik olarak zenginleştiğini belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ülkenin tüm imkanlarını sizlerin önüne sermeye devam edeceğiz, sizler için seferber etmeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki bu ülkenin gençleri sadece bu ülke için değil tüm insanlık için bir umuttur. Adaleti, vicdanı merhameti ve enerjicisi ile gençler insanlığın umududur. Gaziantep´te güçlü bir iş birliği var. Gaziantep gençlik şehri olsun. Bu şehir spor şehri olsun. Her iki alanda da hamd olsun ki Cumhurbaşkanımızın destekleri ile bunu başardık. İnşallah Gaziantep´te gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacak. Bu yolda hızla ilerliyoruz. Güçlü yurt alt yapımızın önemli sembollerinden birisi de Gaziantep´tir. Bu yıl Gaziantep´te yurtlarımıza başvuran tüm gençleri yerleştirdik. Gaziantep´te yüzde 100 yerleşme sağladık. Türkiye´nin yurtları son 20 yılda Cumhurbaşkanı liderliğinde dünyaya örnek bir projedir. Hamd olsun 800 yurt 850 binden fazla yatak kapasitesi ile her geçen gün içeriği ile zenginleşen bir çalışmadır" dedi.
`TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLERİN YÜZYILI OLACAK´
Bakan Kasapoğlu, başkaları gibi karamsarlık değil gençlere umut vereceklerini anlattı. Türkiye Yüzyılı´nın gençlerin yüzyılı olacağını belirten Kasapoğlu, "Biz başkaları gibi sizlere karamsarlık aşılamak için burada değiliz. Biz sizlerin umudunu sizlerle büyütmek için buradayız. Türkiye Yüzyılı'nda, gençlerin yüzyılında Gaziantep´in yeri ayrı olacaktır. Gençlerimiz bunun en güzeline layıktır. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi gençlerimizin yanında tüm imkanlarımız ile var olmaya devam edeceğiz. Biz sporu birkaç branştan ibaret görmediğimiz için, bu felsefe ile çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
`20 YILDA SPORDA DEVRİM YAPTIK´
Bakan Muharrem Kasapoğlu, bundan 20 yıl önce Türkiye´nin iddiası olan branş sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini ifade etti. Gelinen noktada 2022 yılında Türk sporcuların tam 51 branşta 6 bin 127 madalya kazandığının altını çizen Kasapoğlu, "Türkiye pek çok branşta temsilci sporcu dahi gönderemiyordu. 20 yılda verilen güçlü desteklerle devrim gerçekleştirdik. 2022 yılında Türk sporcular tam 51 branşta 6 bin 127 madalyayı bu millete kazandırdı. Bu sadece sözün değil aksiyon ve eylemin sonucudur. Aynı ruhla ara vermeden bu ülkenin her bir ferdini spora erişir kılma noktasında gayretlerimize devam edeceğiz. Aynı zamanda engel tanımayan sporcularımıza da desteğimizi sürdüreceğiz. Bir yandan alt yapı imkanı güçlendirirken, diğer yandan teknik anlamda tüm ihtiyaç olunan konulardaki desteklerimize de devam edeceğiz" diye konuştu.
Gençlik ve spor alanında Gaziantep´i ihya edeceklerini belirten Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Gaziantep bir destan şehridir. Bu şehrin emrine amade olmak bizim için gururdur. Türkiye´nin yarınları olan yürüyüşünde bu güzel şehir hep dimdik bir şekilde, demokrasi ve milli iradenin yanında yer alarak adeta halkıyla ve gençleriyle büyük bir destan yazarak damgasını vurdu. Bizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkenin her bir karışına hizmet ediyorsak, gençlik ve spor alanında Gaziantep´i ihya edeceğiz. Gaziantep´ten yarınların bilim insanlarını ve madalyalı sporcularını yetiştireceğiz. Bugün bizlerle beraber her alanda yetenekleri ile tüm sporlarda yeteneği ile örnek sporcular var. Engel tanımayan gençler ile gurur duyuyoruz. Sizler bu ülkenin bu aziz milletin en büyük gücüsünüz."
Program sonunda Kasapoğlu ve beraberindekiler 1500 adet bisikleti sporculara dağıttı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA
2023-01-30 21:05:10

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