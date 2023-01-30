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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: 20 yılda sporda devrim yaptık (2)

DHA

Bakan Kasapoğlu: 20 yılda sporda devrim yaptık (2)


'MİLLETİMİZ, TÜRKİYE´Yİ MASA BAŞINDA DİZAYN ETMEYE ÇALIŞANLARA MESAJ VERECEKTİR'
Bakan Muharrem Kasapoğlu, bisiklet dağıtım töreninin ardından AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Kasapoğlu, 14 Mayıs´ta milletin Türkiye´yi masa başında dizayn etmeye çalışanlara mesaj vereceğini vurgulayarak şöyle dedi:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar seçim kaybetmedik. 14 Mayıs´ta da güçlü bir irade ve özveri ile tüm dünyaya milli iradenin mesajını haykıracağız. Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak. Türkiye gençlerin omuzlarında yükselecek. Genç odaklı siyaseti ortaya koyduk. Biz başkaları gibi gençleri propaganda malzemesi ve vitrini olarak değil bir özne olarak düşünüyoruz. Onlara birer şahsiyet olarak bakıyoruz. Biz bu yolu ilk günden beri gençlerle beraber yürüdük. Biz bu kutlu yürüyüşü gençlerle beraber Türkiye Yüzyılı'nda taçlandıracağız. 20 yılda spordan sağlığa, eğitimden alt yapıya kadar nasıl devrim gerçekleştirdiysek, bu yüzyılda bu süreci farklı bir noktaya getireceğiz. Biz gücümüzü nereden aldık? Milletimizden aldık. Bu aziz milletten başka irade tanımıyoruz. Milletimiz de hep yanı başımızda oldu. Biliyoruz ki 14 Mayıs günü yine sözü de kararı da bu aziz millet verecek. Bu ülkeyi masa başında dizayn etmeye çalışanlara mesajını verecektir. Gençlerimizi istismar malzemesi yapmaya çalışanlara mesaj verecektir. Türkiye´nin mesajı her zaman ki gibi Gaziantep´in, sandıkları gümbür gümbür patlatmasıyla olacaktır." (DHA)Kadir Güneş-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA) 
 DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA
2023-01-30 21:41:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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