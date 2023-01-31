Gaziantep'te, boş arazide kız çocuğu cesedi bulundu

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Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te boş arazide Suriye uyruklu 6 yaşındaki Aya Necmi´nin cesedi bulundu. Kız çocuğunun annesi N.C. gözaltına alındı.

Serinevler Mahallesi'nde bugün öğleden sonra boş arazide yerde hareketsiz yatan kız çocuğunu fark eden kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Suriye uyruklu Aya Necmi olduğu belirlenen kız çocuğunun yapılan kontrolde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aya´nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri annesi N.C.´yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2023-01-31 17:56:21



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