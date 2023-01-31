Gaziantep'te, boş arazide kız çocuğu cesedi bulundu

Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te boş arazide Suriye uyruklu 6 yaşındaki Aya Necmi´nin cesedi bulundu. Kız çocuğunun annesi N.C. gözaltına alındı.
Serinevler Mahallesi'nde bugün öğleden sonra boş arazide yerde hareketsiz yatan kız çocuğunu fark eden kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Suriye uyruklu Aya Necmi olduğu belirlenen kız çocuğunun yapılan kontrolde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aya´nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri annesi N.C.´yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA
2023-01-31 17:56:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.