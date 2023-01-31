Gaziantep'te, boş arazide kız çocuğu cesedi bulundu (2)

TUTUKLANDI
Gaziantep'te boş arazide Suriye uyruklu 6 yaşındaki Aya Necmi´nin cesedinin bulunması ile ilgili gözaltına alınan annesi N.C., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe `kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2023-01-31 18:32:31
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