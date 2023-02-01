Yolcu otobüsündeki valizden 5 kilo skunk çıktı 

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsündeki valizde, narkotik köpeği 'Maximillon' ile yapılan aramada, 5 kilo skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturdukları uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Narkotik köpek 'Maximillon' ile gerçekleştirilen aramada, valizin içinde 5 kilo skunk ele geçirildi. Ekipler, ismi açıklanmayan 2 yolcuyu da gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-02-01 14:25:50



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