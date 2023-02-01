En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç- Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp (Dk.81 Merkel), Jevtovic, Markovic (Dk. 81 Mirza Cihan), Mustafa Eskihellaç (Dk.53 Veliu), Figueiredo, Maxim (Dk.90+4 Stankovski)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce KardeşlerKamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Burak Yılmaz, Adekugbe (Dk. Jose Luis), Boudjemaa (Dk.59 Rayane), Lobjanidze (Dk. 59 Kaan Kanak), Ribeiro (Dk. 59 Dudziak), Musa Çağıran (Dk. 81 Onur Ergün), Bertuğ Yıldırım, El-Kaabi

GOLLER: Dk. 37 Jevtovic, Dk. 56 ve 77 Markovic, Dk. 87 Merkel (Gaziantep FK) Dk. 26 El Kaabi (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Dijilobodji, Ömürcan,Stankovski (Gaziantep FK), Kaan Kanak, Erce Kardeşler (Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 22´inci haftasında Gaziantep FK sahasında Atakaş Hatayspor´u 4-1 mağlup etti.

8´inci dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Maxim'in ceza sahası içerisine attığı pasta topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

26´ıncı dakikada sol kanatta topla buluşan Lobjanidze'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan El-Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

38´inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Halil İbrahim Pehlivan'ın pasında topla buluşan Maxim, ceza sahası topu Jevtovic´e bıraktı. Jevtovic´in şutu savunmadan döndü ancak pozisyonun devamında topu ağlara gönderdi : 1-1

45+1´inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Furkan Soyalp'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

48´inci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında Lobjanidze´nin pasında topla buluşan Bertuğ´un kaleye yakın mesafeden vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

56´ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Ömürcan´ın ceza sahasına yaptığı ortada Markovic´in kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1

77´inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Furkan´ın ara pasında topla buluşan Markovic kaleci ile karşı karşıya kaldı. Markovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

87´inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Figueiredo´nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Merkel´in rakibinden sıyrılarak vurduğu şut ağlara gitti:4-1

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 4-1 Gaziantep FK´nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2023-02-01 19:10:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.