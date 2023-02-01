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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Hatayspor maçının ardından

DHA

Gaziantep FK - Hatayspor maçının ardından


Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 22´inci haftasında Gaziantep FK sahasında Atakaş Hatayspor´u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, geçen hafta ve bu hafta aldıkları galibiyet ile ilgili rehavete kapılmadan daha çok çalışarak ilerde oynayacakları maçlara konsantre olduklarını kaydetti. 2 hafta üst üste aldıkları galibiyetin kendisi için sürpriz olmadığını aktaran Güneş, takımda 6 yıldır çalıştığını ve oyuncuların potansiyelini iyi bildiğini belirterek, ´´Geçen hafta iyi bir takıma karşı kısıtlı zamanlarda iyi bir galibiyet aldık. O maçtan sonra da oyunculara, 'Arkadaşlar sadece bir maç kazandık daha kazanacak çok var, bu işi bitirip Hatayspor maçına konsantre olalım' demiştim. Bugün iyi mücadele, iyi istek ve iyi bir futbol ile ağır bir zemine rağmen güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Yine oyuncularımıza, 'Kazanacak çok maçımız var' dedim. Biz profesyonel insanlarız, 2 gün sonra zor bir deplasmana gideceğiz. Bugün bu maçın sevincini bitirerek, zor maçlarımıza hazırlanalım diye konuştuk. Güzel bir galibiyet oldu. Bu galibiyetin mimarı oyuncularımızdır. Kendilerini tüm yüreğim ile tebrik ediyorum. Evet uzun zamandan sonra 2 maç kazanmak bizi mutlu etti. Bu benim için sürpriz değil. Ben takıma sonradan gelmedim, 6 yıldır takımın içerisindeyim. Bu oyuncuların hepsi ile yakından diyaloğum oldu ve oyuncuların potansiyelinin farkındayım. Oyunculara sadece potansiyellerinin yüksek olduğunu söyledim. Oyuncuların potansiyellerini dışarı çıkarmak için destek sağladım. Video analiz ve birebir görüşmeler ile oyuncuların gerçek potansiyellerinin yukarı çıkmasına yardımcı oldum´´ dedi.
"TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"
Erdal Güneş, transfer ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, bazı mevkilerde sadece bir futbolcu ile oynadıklarını söyledi. Güneş, ´´Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Kaliteli bir takımımız var ama bazı mevkilerde sadece birer oyuncu ile oynuyoruz. Bugün maalesef ki Mustafa´nın bir sakatlığı oluştu. O yüzden şu an buruk mutluluk yaşıyorum. Kaliteli ama dar bir kadromuz var. Bir haftalık bir sürecimiz kaldı. Bu takım oyuncuların gayreti ile sıkıntı günler yaşamayacak´´ şeklinde konuştu.
"KİŞİSEL BİR PLANIM YOK"
Erdal Güneş Gaziantep FK kulübünden kendisine yönelik bir teklif olup olmadığına yönelik soruya ise, kişisel bir planı olmadığını şimdilik tek amacının Gaziantep FK kulübünü hak ettiği yere getirmek olduğunu belirterek, `´Teklif konusunda ben ilk gün de aynı şeyi söyledim. Şu an kafamdaki tek şey bu takımı ve bu şehri hak ettiği yere getirmek. Kişisel hiçbir planım yok. Bu sorumluluğu en iyi şekilde nasıl yerine getirebilirim derdindeyim. Bizi desteklemeye devam etsinler. Bu takım iyi bir takım, daha da güzel günler yaşayacağız. Oyuncularımın gol attıktan sonra sevincini benimle paylaşmaları gerçekten mutluluk verici bir olay. Sadece oyuncularım ile düzgün bir bağ kurmaya çalıştım ve bunun karşılığını da görüyorum.´´
DEMİREL: BAHANE ÜRETMEK İSTEMİYORUM, YENİLDİK
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise, Gaziantep FK ekibini aldıkları galibiyetten ötürü tebrik etti. Mağlubiyetin birçok nedeninin olabileceğini ve bahane üretmek istemediğini aktaran Demirel,`´ Gaziantep FK oynadığı oyun ve aldığı galibiyetle bugün tebrikleri hak etti. Biz ise oynadığımız oyunla, sahadaki duruşumuzla ve belki sahaya çıktığımız kadroyla maçın başında istediğimiz oyunu oynayabildik. Golü bularak avantajlı tarafa da geçtik ama sonrasında yediğimiz gol ve maçın içerisinde yaşananlar maçın bu noktaya gelmesine sebep oldu. Bunun birçok sebebi var. Sahaya çıkan oyuncu grubumuz, sonrasındaki değişiklikler ve saha içerisindeki istediklerim beklediğimiz gibi olmadı. Aslında söylenecek ve konuşulacak bazı şeyler olabilir. Ama tabiki ben mağlubiyetten sonra burada çıkıp bahane üretmek istemiyorum. Yenildik, Gaziantep'i ve Erdal hocayı tebrik ediyorum. Fazla söylenecek bir şey yok´´ diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Erdal Güneş´in açıklamaları
-Volkan Demirel´in açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-02-01 20:21:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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