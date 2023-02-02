Gaziantep'te DEAŞ operasyonu; 1'i sözde sınır emiri 2 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 1'i geçmiş dönemde sözde sınır emiri olarak görev yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde, sözde Suriye sınır hattından sorumlu emir olarak görevli İ.E. ile terör örgütünün propagandasını yapan İ.E.'nin kentte olduğunu belirledi. Ekiplerin adreslere düzenlediği operasyonla 2 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-02-02 12:49:35



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