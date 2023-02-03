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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te, 1,5 milyon makaron ele geçirildi

DHA

Gaziantep'te, 1,5 milyon makaron ele geçirildi


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette 1,5 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda makaron getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, takibe aldıkları plakası açıklanmayan kamyoneti kent girişinde durdurdu. Arama yapılan kamyonetin kasasındaki kutularda yurda kaçak yollarla getirilen bandrolsüz 1,5 milyon makaron ele geçirildi. Kamyonetteki ismi açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-02-03 12:08:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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