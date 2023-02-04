Gaziantep'e mevsimin ilk karı yağdı



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'e mevsimin il karı yağdı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santime ulaştı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Yağışla birlikte kentin tarihi kalesi ve parklarında güzel manzaralar oluştu. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Uzun zamandır kar yağışı bekleyen Gaziantepliler, kar yağdığı için mutlu olduklarını söyledi. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu kentte, çevredekiler mevsimin ilk kar yağışını, fotoğrafladı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-02-04 11:09:31



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