Sitenin demir kapısının çalınması kamerada

Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te kimliği belirsiz bir kişinin site bahçe girişindeki demir kapıyı söküp, çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 3 Şubat'ta Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sitenin bahçe girişindeki demir kapıyı yerinden sökerek aldı. Daha sonra bahçe kapısının yerinde olmadığını gören bina sakinleri, durumu site yönetimine bildirdi. Site yöneticilerinin incelediği güvenlik kamera görüntülerinde, bir kişinin kapıyı sökerek yerinden aldığı görüldü. Görüntülerle polis merkezine giden site yöneticileri, şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2023-02-05 15:07:37
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