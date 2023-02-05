Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da eğitime kar tatili



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP, Şanlıurfa ve Adıyaman'da, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek.

Kar yağışı nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiği Gaziantep ve Adıyaman'da okulların tatil edildiği duyuruldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun" paylaşımı yaptı.

Şanlıurfa Valiliği'nce yapılan açıklamada da kentte eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, "Kar yağışından dolayı il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) ve yaygın eğitim kurumları 6 Şubat 2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

Adıyaman Valiliğinden de yapılan yazılı açıklamada, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyurularak, "İlimiz genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği değerlendirildiğinden yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-02-05 15:55:48



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