Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (15)



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, şu ana 200 kişinin yaşamını yitirdiği Gaziantep´te, ekiplerin çöken çok sayıda binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar AyşeMehmet Polat Sitesi ve Emre Apartmanı´nda yoğunlaştırılırken, kentteki kötü hava koşulları kurtarma ekiplerinin işlerini zorlaştırıyor. Kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri katılıyor.

Ekipler, Gazi Muhtar Bulvarı'nda yıkılan 4 katlı binanın enkazından 2 kişiyi çıkarırken, çevrede endişe ile bekleyen vatandaşlar yakınlarından gelecek haberi bekliyor.

BİR BİNA DAHA YIKILDI

Kent merkezindeki İbrahimli Mahallesi´ndeki Emre Apartmanı´nın karşısında bulunan 10 katlı bina, saat 13.24´te meydana gelen Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkıldı. Çevrede bekleyen vatandaşlar panik içinde güvenli alanlara kaçmaya çalıştı. İlk deprem sonrası boşaltılan binanın yıkılması kameralara yansıdı.

Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17´ inci yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı da çöktü.

Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-02-06 16:10:29



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