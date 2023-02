Bakan Kurum: Hasarlı evlere girilmesin, resmi kanallarımız dışında hiçbir habere itibar edilmesin

Kadir GÜNEŞ-Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/GAZİANTEP,(DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artçıların devam ettiğini belirterek, "Hasarlı binalara asla ve asla girmemelerini rica ediyoruz. Trafiğe mümkün olduğunca vatandaşın çıkmamasını rica ediyoruz. Arama kurtarmayı hızlı vermemiz adına trafiğin rahat olması gerekiyor. Gereksiz trafik yükünden kaçınmalıyız. Resmi kanallarımız, ilçelerdeki koordinasyon merkezleri dışında hiçbir habere itibar edilmemesini rica ediyoruz" dedi.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Gaziantep´e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum toplantı düzenledi. Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi´ndeki toplantıya Bakan Kurum´un yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, askeri erkan ve kurum müdürleri katıldı.

`BU DEPREM 13, 5 MİLYON VATANDAŞIMIZI ETKİLEDİ´

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, depremin tüm Türkiye´yi yasa boğduğunu ifade ederek, Gaziantep´te can kaybının 468´e, yaralı sayısının ise 3 bin 570´e yükseldiğini söyleyerek, kent genelinde 581 yıkık bina olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, bu depremin il itibariye bakıldığında doğrudan 13,5 milyon vatandaşı etkilediğini aktararak, ilk büyük depremden sonra bazı binalar yorulduğunu ve kısmen hasar gördüğünü, ikinci deprem ile birlikte ise, hafif hasarlı binaların da maalesef yıkılma durumunda kaldığını anlattı.

´´Tüm Türkiye´yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve hemen ardından 7.6 büyüklüğünde 2 deprem yaşadık" diyen Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bölgemizdeki birçok ilimiz doğrudan deprem hasarı yaşamış oldu. Hep söylüyoruz, ülkemizin şehirlerimizin yüzde 70´den fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. Ülkemiz depremden dolayı çok acılar çekti. Bu deprem son 1 asırda en büyük deprem felaketidir. Bölgedeki 10 ilimizi doğrudan etkilemiş, illerin birbirine yakın olması yollardaki sıkışıklık ve komşu illerden yardım alamama durumunda kalıyorsunuz. Yaşadığımız süreç son 1 asırda yaşadığımız en büyük felakettir. Bu felaket karşısında depremin ilk anından itibaren, cumhurbaşkanımız süreci takip etmiştir. Bu deprem il itibariye bakıldığında doğrudan 13,5 milyon vatandaşımızı etkilemiştir. İlk büyük depremden sonra bazı binalar yoruldu. Kısmen hasar gördü. İkinci deprem ile birlikte hafif hasar binalarda maalesef yıkılma durumunda kaldı. Şu an deprem bölgesinde süreci 24 saat takip ediyoruz. Gaziantep ve diğer illerimizde, toplamda 30 vali 47 kaymakam görevlendirildi. Gaziantep´te 581 yıkık binamız var. Depremde can kaybı 468´e ulaştı. 3 bin 570 yaralı vatandaşımız var. Bu vatandaşlar yakın bölgelerdeki hastanelerde tedavi altındalar. İlk andan itibaren yüzlerce sağlık personeli ve ambulansımız bir fiil gerek sahra çadırlarında gerek hastanelerde vatandaşlarımıza tedavi imkanı sunma gayreti ile çalışıyorlar.´´

72 SAAT ÇOK ÖNEMLİ, OTOYOL AÇILIYOR

Depremde ilk 24 saatin geride kaldığını ancak çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum, ilk 72 saatin çok önemli olduğunu belirtti. Depremden dolayı ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun da yarım saat içerisinde açılacağını ifade eden Bakan Kurum, yolun kontrollü bir şekilde kullanılacağını söyledi. D400 karayolunda sadece ve sadece yardım hizmetlerine kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştireceklerini anlatan Kurum şöyle devam etti:

"Ocaklarımıza ateş düştü, yüreğimiz dağlandı. Bu acı tarif edilemez. 72 saat çok önemliydi. Arama kurtarma ekipleri tüm enkaz alanlarında vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Enkaz altına kalanların sağ salim çıkarılması için mücadele veriyoruz. Tüm Türkiyemize baş sağlığı diliyorum. Gaziantep´te deprem merkez Şehitkamil, Şahinbey ilçeleri Nizip Nurdağı ve İslahiye´de etkili oldu. Bu ilçelerde valilerimiz görevlendirildi. Valilerimiz tüm ekipleri ile birlikte bu hizmetleri veriyorlar. Buradaki depremin özeline baktığınızda otoyolda kısmen meydana gelen çökmeler nedeniyle ulaşımı, D400 kara yolundan kontrollü şekilde sağladık. Kaya düşmeleri sebebi ile bu yol kapalı idi. Bu yoldan bölgeye acil yardımın ulaştırılması hem İslahiye hem Nurdağı´na tahliye sürecini gerçekleştirmiş olduk. Bu yolun ulaşıma açılması ile sadece yardım araçlarının bırakılması şeklinde takip ediyoruz. Buradan çağrımız, D400 kara yolunda vatandaşlarımız mümkün olmadığı sürece trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz. Zorunluluk halinde ekiplerimize öncelik vermelerini rica ediyoruz. İnşallah otoyolumuz Adana Gaziantep otoyolundaki hasarları 24 saattir yoğun bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah yarım saat sonra açımı gerçekleştireceğiz. Bu yolun açılması ile birlikte tüm bölgede tüm iller neredeyse, yardım sürecini hızlandırmış olacağız. Biz şehirlerarası yolu otoyoldan vermeye başlayacağız. Vatandaşlarımın bu yolu kontrollü bir şekilde kullanabilirler. D-400 kara yolunda sadece ve sadece yardım hizmetlerine kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştireceğiz. Bu sayede bölgedeki tüm afet çalışmalarını hızlandırmış olacağız´.´

BUGÜN İTİBARİYLE KISMİ SU VERİLECEK

Su kesintileri ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini anlatan Bakan Kurum, yoğun çalışmalar sayesinde bugün itibariyle Gaziantep, İslahiye ve Nurdağı ilçelerine kısmi su verme işleminin başlayacağını da duyurdu. Kurum,´´ Gaziantep genelinde bazı yerlerde elektrik ve su alımında meydana gelen hasarlar nedeniyle merkez ve ilçelere de su verilemiyordu. Yoğun çalışmalar sayesinde inşallah bugün itibariyle Gaziantep, İslahiye ve Nurdağı ilçelerine kısmi su verme işlemi başlayacaktır. Tankerlerimiz vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek. Depremden en çok etkilenen İslahiye Devlet Hastanemiz hizmetine devam ediyor. Burada hastalarımız ve yaralılarımıza hizmet veriyor. Sahra çadırları kuruldu ayrıca bu çadırlarda da acil yardım hizmetleri veriliyor´ ´ifadelerini kullandı.

2 SAAT İÇERİSİNDE İLETİŞİM SORUNU ÇÖZÜLECEK

İletişim ile ilgili de çalıştıklarını kaydeden Bakan Murat Kurum, depremden dolayı baz istasyonlarının hasar gördüğünü söyledi. 2 saat içerisinde iletişim sorununu ve bunu kolaylaştıracak internet erişimini sağlamış olacaklarını da söyleyen Kurum, ´´Dün deprem sebebi ile iletişim ile ilgili problemler vardı. Baz istasyonları hasar görmesi nedeniyle, iletişim sorunu olmuştu. Mobil baz istasyonlarının sevki yapıldı. Hem Nurdağı hem İslahiye ile kısmi görüşme sağlanabiliyor. Uydu telefonları ve telsizlerle yardım gönderiliyor. 2 saat içerisinde iletişim sorununu ve bunu kolaylaştıracak internet erişimini sağlamış olacağız. Diğer taraftan vatandaşlarımıza AFAD koordinasyonunda barınma yeme-içme hizmetlerini eksiksiz bir şekilde ulaştırma çalışıyoruz´´ diye konuştu.

KONTEYNER VE ÇADIR SEVKİYATI BAŞLADI

Bakan Kurum, otoyolun açılması ile yardım faaliyetlerinin de hız kazanacağını ifade ederek,´ ´Yaklaşık 13 bin 500 battaniye 5692 yatak 4 bin çadır ulaştırıldı. Bölgede çadır kurulumları başladı. Sosyal tesis ve spor salonlarında vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Hem 10 bin çadır ilave olarak sevkiyatı sürmektedir. Gelmesi ile birlikte belirlediğimiz alanlarda kurulumu sağlanıyor 1000 konteyner sevkiyatı da başladı. Bu kapsamda İslahiye ve Nurdağı´nda geçici barınma alanlarında kurularak vatandaşlarımızı iskanını sağlamış olacağız. Arama kurtarma ve hasar tespit devam ediyor. 1500'e yakın alanda kurtarma çalışmamız var. Bu notaların hepsinde çalışmalar devam ediyor. İş makine sevkiyatı bölgeye yoğun bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Bölgenin ihtiyacı olan iş makineleri gelmeye devam edecektir´´ ifadelerine yer verdi.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI HAVADA

Bakan Kurum, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonu ile İnsansız Hava Araçları´nın da gökyüzünde olduğunu ifade ederek, hasar tespit çalışmalarının da başladığını aktardı.

Kurum, ´´Burada hasar-tespit çalışması çok önemli. 6120 personelimiz ve gönüllülerimiz ile vatandaşımızın yanındayız. Yine hasar tespit çalışmalarını 10 ilimizde başlattık. Dün itibariyle bilhassa yoğun yaşanan Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay başta olmak üzere tüm illerde ekiplerimiz binalarımızın hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Milli Savunma Bakanlığımız koordinesinde İHA´larımız ile bugün itibaren hava uçuşlarını yapacağız ve bugün akşama genel bir fotoğrafını da hasarı çıkarma adına süreci yürütüyoruz. Önce en yakın bölgelerden başlamak üzere bütün arama kurtarma faaliyetlerini desteklemek adına kurumlarımız bilfiil burada eş güdüm içerisinde tüm illerde hasar tespit çalışmalarını yürütecekler. Şantiyelerimiz de bütün iş makinelerinin mobil mutfak, lazer tarayıcı gibi tüm ekipmanlarımızı burada koordinasyon merkezleri vasıtası ile sahaya dağıtıyoruz´´ dedi.

`HASARLI EVLERE GİRMEYİN, RESMİ KAYNAKLARDAN BAŞKASINA GÜVENMEYİN´

Murat Kurum, artçıların devam ettiğini anlatarak, vatandaşların hasarlı evlere kesinlikle girilmemesi gerektiğini söyledi. Trafiğe mümkün olduğunca vatandaşın çıkmamasını rica ettiklerini de belirten Kurum, arama kurtarma hizmetlerinin hızlı verilmesi adına trafiğin rahat olması gerektiğini anlattı. Resmi açıklamalar dışında hiçbir habere de itibar edilmemesi gerektiğini kaydeden Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

`´Artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu artçılar daha önce yaşanan depremlerin büyüklüğünde. Ve bu depremlerde de şiddeti 6´nın üzerinde olanlar dahi yaşadık. Dolayısıyla hasarlı evlerden vatandaşlarımız kesinlikle uzak durmalıdır. Bu noktada geçici barınma alanlarına vatandaşlarımızın gelmesi için çalışıyoruz. Hasarlı binalara asla ve asla girmemelerini rica ediyoruz. Trafiğe mümkün olduğunca vatandaşın çıkmamasını rica ediyoruz. Arama kurtarmayı hızlı vermemiz adına trafiğin rahat olması gerekiyor. Gereksiz trafik yükünden kaçınmalıyız. Resmi kanallarımız, ilçelerdeki koordinasyon merkezleri dışında hiçbir habere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Tüm bölgelerde uyarı mesajları atıyoruz. Bu mesajlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Yetkililerden gelen tavsiye dışında gelen bilgiye itibar edilmemesini rica ediyoruz. Barınma koordinasyonunu AFAD koordinasyonunda yapıyoruz. Bunun dışında herhangi bir koordinasyona müsaade etmeyeceğiz. Aziz milletimiz müsterih osun cumhurbaşkanı ve devletimiz tüm imkanları ile afet bölgesindedir. Hiçbir afet bölgesinde vatandaşımızı açta açıkta bırakmadık, yalnız bırakmadık. Bu afette de tüm illerde yine milletimiz ile 84 milyon büyük Türkiye ailesi ile bunun üstesinden geleceğiz. Önce enkazdan vatandaşlarımızı kurtaracağız. Sonra hasar tespit çalışmaları, geçici ve kalıcı barınmalarını sağlayacağız. Daha önceki depremlerde nasıl yaptıysak bunda da yapacağız. Devletimiz sahadadır. Tüm ekiplerimiz canla başla sahada çalışmaktadır. Çalışmaya devam edecektir. Burada ne eksik varsa anbean gidermek suretiyle bu afetin üstesinden milletimiz ile birlikte geleceğimiz belirtmek istiyorum. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum.´´ (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Nuri PİR,Eser PAZARBAŞI

2023-02-07 11:30:49



