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Bakan Kurum: Deprem 1000 kilometrekarelik bir alanı etkiledi

DHA

Bakan Kurum: Deprem 1000 kilometrekarelik bir alanı etkiledi


Kadir GÜNEŞNuri PİREser PAZARBAŞI/GAZİANTEP, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu afet 13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir deprem, 1000 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan bir deprem olması sebebiyle çok büyük bir afet ile karşı karşıyayız" dedi.
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Gaziantep´e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum toplantı düzenledi. Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi´ndeki toplantıya Bakan Kurum´un yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, askeri erkan, AFAD yetkilileri, ve kurum müdürleri katıldı.
ÖLÜ SAYISI 551´E YÜKSELDİ
Bakan Murat Kurum, Gaziantep ve ilçelerindeki enkaz çalışmalarında adeta bir seferberlik olduğunu ifade ederek, 24 saat boyunca aralıksız çalışıldığını söyledi. Bakan Kurum, enkazda çalışmaların titizlikte yürütüldüğünü ve daha önceki depremlerde 115´inci saatte kurtarma gerçekleştiğini ifade ederek, "Tüm birimler 24 saat seferberlik halinde çalışmaktadır. İlk yardım ödeneklerimizi illere aktarmış olduk. Vatandaşlarımızın acil ne ihtiyacı varsa bunların giderilmesine ilişkin bu yardımların kurumlar koordinasyonunda sürecin yönetildiğini söylemek isterim. Birinci önceliğimiz arama kurtarma faaliyeti. Depremin 55´inci saatlerdeyiz. Bu saatler bizim için çok çok önemli. İkinci olarak hasar tespit ve barınma ihtiyaçları bizim önceliklerimiz arasında. Bu süreçleri de takip ediyoruz. Bu kapsamda 900 binamızın gelen ihbarlar neticesinde yıkık olduğunun tespitini yaptık. Şu ana kadar 551 vatandaşımızı kaybettik. 5 bin 942 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı. Bu vatandaşlarımızın sahra çadırları ve hastanelerde tedavi altına alındı. Gaziantep özelinde deprem, merkez ve Nurdağı, İslahiye´de şiddetli hissedildi. Şu an tüm ilçelerimizde 900 enkazımızda arama kurtarma faaliyetleri yürütülüyor" dedi.
`684 ARTÇI DEPREM YAŞADIK´
Bakan Murat Kurum, Gaziantep´te deprem sonrası şu ana kadar 684 artçı yaşandığını söyleyerek, bu artçılar neticesinde önceki depremde hasar gören binalarında yıkılma riski olduğunu belirtti. Kurum, 1646 kurtarma personeli ile tüm enkaz alanlarında vatandaşların yanında olduklarını aktararak, bu manada 400 iş makinesi ve tüm ekipmanlarla enkaz alanlarında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kurum, "Tüm birimlerimiz ile koordinasyon halindeyiz. Süreci anbean takip ediyoruz. Şu ana kadar 684 artçı deprem yaşadık ve hala bu depremler devam ediyor. Binaların hasarının daha da arttığını görüyoruz. Hasarlı binalar ile ilgili hassasiyet devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini rica ediyorum. Bu binaların yanında durulmaması noktasında birimlerimiz bu süreci takip ediyorlar. Gaziantep´te 12 bin doğrudan personelimiz sahada görev yapıyor. Dolaylı olarak tüm birimlerimiz koordinasyon halinde faaliyetlerini yürütmektedir. 1646 kurtarma personelimiz ile tüm enkaz alanlarında vatandaşlarımızın yanındayız. Ve yoğun bir şekilde mücadele veriyoruz. Bu manada 400 iş makinesi ve tüm ekipmanlarla alanlardayız. Kırıcı kesici tüm aletlerimiz ve ekipler ile sahada arama kurtarma faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sağlık noktasında 618 sağlık personelimiz Gaziantep özelinde çalışıyor. Diğer yandan lojistik ve 12 bine yakın sağlık çalışanı ile süreci yürütüyoruz. Ülkemiz çok büyük depremler gördü ve acılar çektik bu depremlerde. Bugün dünyanın en büyük deprem felaketlerinden birisi ile karşı karşıyayız ve en büyük acılardan birisini yaşıyoruz´´ diye konuştu.
`100 KİLOMETRELİK ALAN ETKİLENDİ´
Bakan Kurum, depremin son zamanlarda cumhuriyet tarihinin değil, dünyadaki en büyük depremlerden birisi olduğunu belirterek, "1000 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan bir deprem olması sebebiyle çok büyük bir afet ile karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isteriz. Depremin 7 kilometre yeryüzüne yakınlığı sebebiyle yollarda hasarlar meydana geldi. Bu hasarların tespitiyle ulaşım ve yardım faaliyetleri için yolların açım sürecini titizlikle yürüttük. İlk önce D 400 karayolunda kaya düşmesi sebebi ile yolu açılımı ve ardından Gaziantep-Bahçe istikametine giden otobanda Bahçe´ye kadar olan kısmı gece itibarıyla açtık. Gaziantep´ten Bahçe´ye kadar otobanımız açıktır. Osmaniye ve Maraş istikametine gidecek vatandaşımız bu güzergahı kullansınlar. Yine altyapı hasarlarımız mevcut. Bu hasarlara ilişkin, tüm şehirdeki içme suyu hatlarına ilişkin çalışmalarda yürütüyor. Gaziantep´te içme suyu ihtiyaçlarını giderecek altyapı çalışmalarını başlattık. Merkezde meydana gelen hasarları bugün Gaziantep genelinde şebeke su verilmeye başlandı. Elektrik ile ilgili ise ilk günden itibaren il genelinde vermeye başladık. İlçelerde ise takviyelerle süreci devam ettiriyoruz. Bu akşam şehre elektrik verilmeye başlanacaktır´´ ifadelerine yer verdi.
`ÇADIR KENTLER KURULACAK´
Bakan Murat Kurum, en önemli ihtiyaçlardan birisi olan çadır kurulma sürecinin yakından takip ettiklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"En önemli ihtiyaç olan çadır kurulma sürecini yürütüyoruz. 3 bin 500 çadır bilfiil sahada kuruldu, 15 bin çadır ile çadır kent alanları kurulmaya devam ediyor. TOKİ Başkanlığı ile kalıcı konut sürecini yürütüyoruz. Yer tespiti ve daha önceki projelere ilave etmek suretiyle vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde konutlarına ulaşmasını sağlayacağız. Ekmek, yemek ihtiyacını giderebilmek amacıyla mobil yemekhaneler kurduk. Büyük bir seferberlik şuuru ile hareket ediyoruz. Arama kurtarma ve ekipman anlamında Gaziantep´te eksik yoktur. Ve tüm alanlarda çalışılmaktadır. Daha önceki afetlerde olduğu gibi buradaki süreci de büyük bir özveri ile yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın kurtarma mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz. Soğuk hava ve kötü koşullara rağmen buna devam edeceğiz, biz güçlü bir devletiz tüm dünyaya bu birliği gösteren bir milletiz."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Nuri PİR,Eser PAZARBAŞI
2023-02-08 12:08:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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