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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

35 saat sonra kurtarılışının görüntüsü ortaya çıkan Eliza: Çok soğuk

DHA

35 saat sonra kurtarılışının görüntüsü ortaya çıkan Eliza: Çok soğuk


Arif ARSLAN/GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu illerden Gaziantep´in İslahiye ilçesinde 35 saat sonra enkazdan çıkarılan Eliza'nın kurtarıldığı sırada ortaya çıkan görüntüde ilk sözleri, "Çok soğuk" oldu.
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen yerlerden Gaziantep´in İslahiye ilçesindeki aramakurtarma çalışmalarına katılan Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, çöken bir binanın enkazından 4 yaşındaki Eliza isimli kız çocuğunu 35´inci saat sonra sağ olarak çıkardı. Eliza'nın kurtarılma anına ilişkin ortaya çıkan görüntüde, sedyeye konulduğu sırada ilk sözleri, "Çok soğuk" oldu. Ekipler, üzerini battaniyeyle üzerini örttükleri Eliza'yı, hazırda bekletilen ambulanstaki sağlık görevlilerine teslim ederek, hastaneye ulaştırdı. Eliza'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Arif ARSLAN
2023-02-08 22:13:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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